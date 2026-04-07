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Опубликовано 7 апреля, 06:11

ВСУ перебросили к Рай-Александровке элитных дроноводов из «Птах Мадьяра»

Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинское командование перебросило элитное подразделение БПЛА к Рай-Александровке в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам рассказали в российских силовых структурах. На данном участке фронта противник активно использует беспилотники — как FPV-дроны, так и различные тяжёлые гексакоптеры. С их помощью минируются подходы к населённому пункту.

«На этом же направлении сконцентрировано большое количество самых различных подразделений БПЛА противника, естественно, «Мадьяры» в первых рядах», — сказал собеседник TАСС.

Сводка СВО за 7 апреля. ВС РФ давят на Краматорск и Фёдоровку, бригаду ВСУ бьют на Сумщине, Зеленский паникует из-за нехватки ПВО
Сводка СВО за 7 апреля. ВС РФ давят на Краматорск и Фёдоровку, бригаду ВСУ бьют на Сумщине, Зеленский паникует из-за нехватки ПВО

При этом ВСУ стабильно несут огромные потери. Например, леса Сумской области уже давно стали для «киборгов» братскими могилами: они усеяны телами, которые не забирают, несмотря на возмущения родственников.

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Матвей Константинов
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