Украинское командование перебросило элитное подразделение БПЛА к Рай-Александровке в Донецкой Народной Республике. Об этом журналистам рассказали в российских силовых структурах. На данном участке фронта противник активно использует беспилотники — как FPV-дроны, так и различные тяжёлые гексакоптеры. С их помощью минируются подходы к населённому пункту.

«На этом же направлении сконцентрировано большое количество самых различных подразделений БПЛА противника, естественно, «Мадьяры» в первых рядах», — сказал собеседник TАСС.

При этом ВСУ стабильно несут огромные потери. Например, леса Сумской области уже давно стали для «киборгов» братскими могилами: они усеяны телами, которые не забирают, несмотря на возмущения родственников.