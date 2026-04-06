Леса Сумской области усеяны непогребёнными телами бойцов ВСУ, сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах. Речь идёт о военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, чьи родные жалуются на отсутствие эвакуации погибших.

Собеседник агентства отметил, что близкие украинских солдат вынуждены признавать страшную правду. По их словам, никто даже не планирует вывозить останки из лесных массивов. Родственники также констатируют, что некогда элитное подразделение теперь ничем не отличается от так называемых «мясных полков».

Десантников отправляют на позиции, откуда, как подчёркивают родные, никто не возвращается. Ситуация в бригаде, по их оценкам, катастрофическая. Официального комментария со стороны украинского командования пока не поступало.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 210-го полка ВСУ массово исчезают после отказа выполнять приказы. Подобные методы ранее широко практиковались в 225-м отдельном штурмовом полку, командование которого затем перевели в это подразделение. Из допроса пленного украинского военного следует, что большинство сослуживцев, отказавшихся идти на штурм, сегодня официально числятся пропавшими без вести. Бойцы группировки предполагают, что отказников могли показательно казнить. По их мнению, это сделали как наказание за неповиновение.