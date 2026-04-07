Если кризис на Ближнем Востоке затянется, то у Евросоюза может не остаться иного варианта, кроме как возобновить импорт российских энергоносителей, заявил депутат Госдумы Сергей Чижов. Он обратил внимание на прогнозы аналитиков, согласно которым ЕС столкнётся с нехваткой топлива не позже последнего месяца весны.

Власти Венгрии считают отмену антироссийских санкций единственным способом избежать энергетического кризиса. А Европейская комиссия в очередной раз отменила презентацию плана по полному отказу от российского газа. По мнению парламентария, ЕС в ближайшие несколько лет придётся выдерживать жёсткую конкуренцию с Китаем и США.

Если Брюссель хочет остаться крупным мировым игроком, ему понадобятся доступные углеводороды, поэтому европейские власти колеблются. Американские энергоносители обходятся им намного дороже российских, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз столкнулся с кризисом на фоне ошибок руководства и отказа от российских энергоресурсов. Он отметил, что цены на энергоресурсы в Европе заметно выросли, а производство в ряде отраслей начало переноситься в другие регионы мира.