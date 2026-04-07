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Регион
Опубликовано 7 апреля, 10:52

ЕС предупредили о риске остаться без альтернатив российским энергоносителям

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

Если кризис на Ближнем Востоке затянется, то у Евросоюза может не остаться иного варианта, кроме как возобновить импорт российских энергоносителей, заявил депутат Госдумы Сергей Чижов. Он обратил внимание на прогнозы аналитиков, согласно которым ЕС столкнётся с нехваткой топлива не позже последнего месяца весны.

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Власти Венгрии считают отмену антироссийских санкций единственным способом избежать энергетического кризиса. А Европейская комиссия в очередной раз отменила презентацию плана по полному отказу от российского газа. По мнению парламентария, ЕС в ближайшие несколько лет придётся выдерживать жёсткую конкуренцию с Китаем и США.

Если Брюссель хочет остаться крупным мировым игроком, ему понадобятся доступные углеводороды, поэтому европейские власти колеблются. Американские энергоносители обходятся им намного дороже российских, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз столкнулся с кризисом на фоне ошибок руководства и отказа от российских энергоресурсов. Он отметил, что цены на энергоресурсы в Европе заметно выросли, а производство в ряде отраслей начало переноситься в другие регионы мира.

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Борис Эльфанд
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