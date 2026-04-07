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Опубликовано 7 апреля, 09:55

Песков перенаправил вопрос о ситуации на объектах КТК после атаки ВСУ

Обложка © ТАСС / Юрий Березнюк

Обложка © ТАСС / Юрий Березнюк

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с объектами Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске после атаки ВСУ. Он рекомендовал журналистам обращаться за оперативной информацией непосредственно в компанию.

«Чтобы понять, какая именно сейчас [там ситуация после атаки ВСУ], тем более с отгрузками, рекомендую вам обращаться именно в компанию, в КТК», — указал Песков.

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Ранее сообщалось, что атака на объекты Каспийского трубопроводного консорциума носила целенаправленный характер. Удар был нацелен на ключевые мощности предприятия. Отмечается, что среди владельцев долей КТК есть корпорации из США и Казахстана.

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Милена Скрипальщикова
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