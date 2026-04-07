Песков перенаправил вопрос о ситуации на объектах КТК после атаки ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с объектами Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске после атаки ВСУ. Он рекомендовал журналистам обращаться за оперативной информацией непосредственно в компанию.

«Чтобы понять, какая именно сейчас [там ситуация после атаки ВСУ], тем более с отгрузками, рекомендую вам обращаться именно в компанию, в КТК», — указал Песков.

Ранее сообщалось, что атака на объекты Каспийского трубопроводного консорциума носила целенаправленный характер. Удар был нацелен на ключевые мощности предприятия. Отмечается, что среди владельцев долей КТК есть корпорации из США и Казахстана.