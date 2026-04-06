Минобороны: ВСУ атаковали КТК для ущерба акционерам из США и Казахстана

Целенаправленная атака на производственные мощности «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) была предпринята киевским режимом с единственной целью — нанести серьёзный урон главным держателям долей этого предприятия, а именно энергетическим корпорациям, зарегистрированным в Соединённых Штатах и Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Миноброоны России.

«Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании КТК для нанесения максимального экономического ущерба её крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в ночь на 6 апреля дроны ВСУ атаковали объекты КТК в Новороссийске. В результате ударов были повреждены трубопровод и причал, а также загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. По данным Минобороны, атака была направлена на прекращение европейских поставок нефти.