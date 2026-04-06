Минобороны: ВСУ атаковали КТК для ущерба акционерам из США и Казахстана
Целенаправленная атака на производственные мощности «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) была предпринята киевским режимом с единственной целью — нанести серьёзный урон главным держателям долей этого предприятия, а именно энергетическим корпорациям, зарегистрированным в Соединённых Штатах и Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Миноброоны России.
«Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании КТК для нанесения максимального экономического ущерба её крупнейшим акционерам: энергетическим компаниям из США и Казахстана», — говорится в сообщении.
Как сообщили в ведомстве, в ночь на 6 апреля дроны ВСУ атаковали объекты КТК в Новороссийске. В результате ударов были повреждены трубопровод и причал, а также загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. По данным Минобороны, атака была направлена на прекращение европейских поставок нефти.
Напомним, что в ночь на 6 апреля в Новороссийске была отражена массированная атака беспилотников, которая длилась несколько часов подряд. Целью киевского режима была разрушении перевалочного комплекса. ВСУ хотели нанести удар по объектам, обеспечивающим экспорт углеводородов. Один из аппаратов был уничтожен, однако его обломки упали на жилую застройку в Южном внутригородском районе. Пострадали 10 человек.
