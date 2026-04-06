Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск выросло до 10

В Новороссийске после ночной атаки беспилотников количество пострадавших увеличилось до десяти человек. Среди них оказались трое несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Состояние раненых оценивается как средней тяжести. К утру понедельника в пунктах временного размещения не осталось ни одного человека. Жители, которым требовалась помощь, были распределены по другим вариантам размещения.