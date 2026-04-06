6 апреля, 08:00

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск выросло до 10

Обложка © Life.ru

В Новороссийске после ночной атаки беспилотников количество пострадавших увеличилось до десяти человек. Среди них оказались трое несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

«По последним данным, 10 пострадавших с травмами средней степени, включая троих детей», — сказал собеседник агентства.

Восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Состояние раненых оценивается как средней тяжести. К утру понедельника в пунктах временного размещения не осталось ни одного человека. Жители, которым требовалась помощь, были распределены по другим вариантам размещения.

За ночь расчёты ПВО сбили 50 украинских дронов над регионами России

Напомним, что в ночь на 6 апреля в Новороссийске была отражена массированная атака беспилотников, которая длилась несколько часов подряд. Один из аппаратов был уничтожен, однако его обломки упали на жилую застройку в Южном внутригородском районе. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия: на видео видно повреждённый многоэтажный дом, куда попал беспилотник.

Милена Скрипальщикова
