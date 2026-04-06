Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск выросло до 10
В Новороссийске после ночной атаки беспилотников количество пострадавших увеличилось до десяти человек. Среди них оказались трое несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.
«По последним данным, 10 пострадавших с травмами средней степени, включая троих детей», — сказал собеседник агентства.
Восемь человек были доставлены в медицинские учреждения. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь. Состояние раненых оценивается как средней тяжести. К утру понедельника в пунктах временного размещения не осталось ни одного человека. Жители, которым требовалась помощь, были распределены по другим вариантам размещения.
Напомним, что в ночь на 6 апреля в Новороссийске была отражена массированная атака беспилотников, которая длилась несколько часов подряд. Один из аппаратов был уничтожен, однако его обломки упали на жилую застройку в Южном внутригородском районе. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия: на видео видно повреждённый многоэтажный дом, куда попал беспилотник.
