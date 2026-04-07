Учитель после обстрела школы на Запорожье находится в тяжёлом состоянии

Пострадавший при обстреле ВСУ учитель находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя украинскую атаку на школу в Великой Знаменке.

«К сожалению, пострадали пятеро детей и их учитель, который сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице», — уточнил чиновник, добавив, что сейчас продолжается эвакуация детей из учебного заведения, есть опасность новых атак ВСУ.