Учитель после обстрела школы на Запорожье находится в тяжёлом состоянии
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Пострадавший при обстреле ВСУ учитель находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя украинскую атаку на школу в Великой Знаменке.
«К сожалению, пострадали пятеро детей и их учитель, который сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице», — уточнил чиновник, добавив, что сейчас продолжается эвакуация детей из учебного заведения, есть опасность новых атак ВСУ.
Напомним, украинская армия атаковала школу в Великой Знаменке Запорожской области. Артиллерия ВСУ нанесла около 8 ударов по зданию прямо во время уроков. Изначально говорилось о 10-15 пострадавших. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил о 5 раненых детях. Позже дрон ВСУ атаковал скорую, приехавшую на помощь школьникам.
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