Часть подразделений Нацгвардии Украины сняли с охраны государственных объектов и перебросили на фронт. Об этом рассказал TАСС пленный Александр Панченко, ранее служивший в этих войсках.

«Люди начали заканчиваться, и нас начали добавлять к боевым подразделениям. Потом всех поснимали и отправили», — заявил он. По его словам, изначально подразделение занималось охраной объектов, в том числе инфраструктуры ГЭС.

Панченко сообщил, что был мобилизован в 2022 году, после чего его прикомандировали к «Азову»*. В плен он попал в ходе боевых действий на одном из направлений.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Рубцовском направлении третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, известная как «Азов»*, получила пополнение, которое трудно назвать боеспособным. В подразделение направили около двух десятков человек, среди них — задержанные дезертиры, люди с алкогольной зависимостью и состоящие на учёте в наркодиспансерах.

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