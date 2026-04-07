Орбан по-прежнему готов принять возможный саммит России и США по Украине

Венгрия по-прежнему готова предоставить площадку для проведения возможного саммита России и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Он напомнил, что изначально с соответствующим предложением выступил американский президент Дональд Трамп. По мнению политика, Будапешт — единственное место в Европе, где воообще возможно провести такую встречу.

«И Венгрия согласилась. Мы обсуждали с президентами США и России условия проведения саммита вплоть до уровня его технической подготовки... Если США и Россия сочтут, что необходим мирный саммит между ними, то Будапешт будет рад предоставить площадку», — сказал венгерский лидер, выступая на пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Напомним, 7 апреля Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт с двухдневным визитом. Вице-президент США и премьер-министр Венгрии проводят переговоры. По мнению главы МИД республики Петера Сийярто, отношения между двумя странами переживают «золотой век».