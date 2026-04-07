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Опубликовано 7 апреля, 19:13

Коц предложил уничтожать дроны ВСУ над территориями стран НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cts.Productions

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cts.Productions

Военный корреспондент Александр Коц высказался за более жёсткий ответ на атаки беспилотников. По его мнению, дроны, направляющиеся на российскую территорию, следует уничтожать ещё над пространством стран НАТО. Он считает, что дипломатические меры не способны остановить удары.

«Нота Министерства иностранных дел — не цена. Серьёзная озабоченность» — не цена», — написал Коц, подчеркнув необходимость военного ответа.

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Напомним, ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что наша страна вынесла предупреждение Прибалтике за открытие неба для ВСУ. По словам дипломата, Москва уже заявила о жёсткой позиции, назвав такие действия опасными и провокационными.

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Александра Мышляева
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