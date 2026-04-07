Коц предложил уничтожать дроны ВСУ над территориями стран НАТО

Военный корреспондент Александр Коц высказался за более жёсткий ответ на атаки беспилотников. По его мнению, дроны, направляющиеся на российскую территорию, следует уничтожать ещё над пространством стран НАТО. Он считает, что дипломатические меры не способны остановить удары.

«Нота Министерства иностранных дел — не цена. Серьёзная озабоченность» — не цена», — написал Коц, подчеркнув необходимость военного ответа.

Напомним, ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что наша страна вынесла предупреждение Прибалтике за открытие неба для ВСУ. По словам дипломата, Москва уже заявила о жёсткой позиции, назвав такие действия опасными и провокационными.