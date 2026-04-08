Пленный украинский военнослужащий Николай Розбицкий в беседе с ТАСС рассказал, что в частных разговорах бойцы ВСУ всё чаще высказываются за военный переворот с целью свержения главаря режима Владимира Зеленского. По его словам, солдаты считают действующего лидера Украины клоуном и открыто обсуждают необходимость смены власти.

«Военные обсуждают, что [Зеленский] клоун, снимался в «Квартале 95», — сказал боевик.

Розбицкий, попавший в плен, подчеркнул, что недовольство в армейской среде растёт. Военные видят неспособность руководства страны адекватно управлять государством в условиях конфликта.

Дела у Незалежной всё хуже и хуже: нехватка бойцов достигла той точки, когда на фронт всё активнее зазывают женщин. На улицах украинских городов появилась наружная реклама, призывающая женщин вступать в ряды Вооружённых сил Украины. Предполагается, что это некая подготовка украинцев к новостям о «женской» мобилизации.