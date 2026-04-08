Бойцы СВО и их семьи имеют бессрочное право на компенсацию половины платы за ЖКХ

Участники СВО и их семьи могут получить компенсацию 50% расходов на ЖКУ, включая капремонт, содержание жилья, воду, электричество (ОДН) и водоотведение. Об этом РИА «Новости» сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.

«Данная мера распространяется на взносы на капитальный ремонт, содержание жилого помещения и наём, плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод», — сказал Гибатдинов.

Льгота действует бессрочно — как на время участия в СВО, так и после возвращения. Для её оформления нужно обратиться в соцзащиту с пакетом документов, включая контракт и подтверждение участия в СВО. Подать заявление может как сам военнослужащий, так и совместно проживающий с ним член семьи (супруг, дети, родители, иждивенцы) с простой письменной доверенностью.

Ранее Life.ru сообщал, что за время СВО звание Героя России получили 472 военнослужащих. Лидером по числу Героев стал Краснодарский край — 15 человек. По 14 Героев России — в Амурской и Волгоградской областях, Дагестане, ДНР, Татарстане и Приморском крае.