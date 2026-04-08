Минобороны: ВС РФ за сутки поразили объекты ВСУ в 143 районах спецоперации
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Российские войска за сутки нанесли удары по целому списку объектов инфраструктуры и позициям ВСУ в ряде регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией нанесено поражение объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины», — сказано в публикации.
По данным ведомства, атаки проводились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
В числе целей названы объекты топливно-энергетического комплекса, портовая инфраструктура, а также площадки запуска беспилотников. Кроме того, под удары попали места временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.
Удары были нанесены по целям в 143 районах спецоперации, уточнили в министерстве.
Ранее Life.ru рассказывал, что школа в селе Великая Знаменка Запорожской области попала под артиллерийский обстрел ВСУ во время занятий. По первоначальным данным, ранения получили как минимум пять детей. Также сообщается, что беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, прибывший на место происшествия. Во время эвакуации учеников погиб замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко — он получил смертельное осколочное ранение.
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