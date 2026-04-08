Минобороны: ВС РФ за сутки поразили объекты ВСУ в 143 районах спецоперации

Российские войска за сутки нанесли удары по целому списку объектов инфраструктуры и позициям ВСУ в ряде регионов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией нанесено поражение объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины», — сказано в публикации.

По данным ведомства, атаки проводились с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В числе целей названы объекты топливно-энергетического комплекса, портовая инфраструктура, а также площадки запуска беспилотников. Кроме того, под удары попали места временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.

Удары были нанесены по целям в 143 районах спецоперации, уточнили в министерстве.