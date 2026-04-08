«Условия не сложились»: В Киеве высказались об изменениях на фронте

Предпосылок для кардинального изменения хода конфликта на Украине сейчас не наблюдается. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

«Сейчас не наблюдается условий для перелома войны ни от одной из сторон», — отметил он.

При этом он отметил, что у российских войск сохраняются масштабные планы как на ближайший период, так и на более долгосрочную перспективу.