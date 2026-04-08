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Опубликовано 8 апреля, 11:02

«Условия не сложились»: В Киеве высказались об изменениях на фронте

Замглавы ОП Украины заявил, что перемен на фронте нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Предпосылок для кардинального изменения хода конфликта на Украине сейчас не наблюдается. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

«Сейчас не наблюдается условий для перелома войны ни от одной из сторон», — отметил он.

При этом он отметил, что у российских войск сохраняются масштабные планы как на ближайший период, так и на более долгосрочную перспективу.

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Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал установленное перемирие на Ближнем Востоке и заявил, что боевые действия пора прекратить и на Украине. По его словам, Киев всегда выступал именно за такой сценарий. В Кремле надеются, что к процессу подключатся США, ведь теперь им не надо бомбить Иран.

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