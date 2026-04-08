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Опубликовано 8 апреля, 12:27

«Игра на время»: В Госдуме раскрыли истинные цели призыва Зеленского к перемирию

Депутат Чепа счёл политической игрой призыв Зеленского к перемирию на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обращение Владимира Зеленского к России по поводу перемирия — не более чем политическая игра. Такое мнение «Газете.ru» высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий отметил, что прекращение огня в ирано-американско-израильском конфликте — это прелюдия к мирному соглашению, и оно будет достигнуто довольно быстро. Сложные вопросы по ядерной программе и МАГАТЭ останутся, но договорённость всё равно появится.

На этом фоне заявление главаря киевского режима выглядит иначе. По словам Чепы, Киеву нужно не перемирие, а время на перевооружение ВСУ.

«Это игра», — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что Россия ещё с 2014 года называла условия как для мирного соглашения, так и для временного прекращения огня. Они остаются неизменными, резюмировал Чепа.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал к остановке огня на Украине после перемирия на Ближнем Востоке. По словам экс-комика, прекращение огня — это правильный шаг, который ведёт к завершению боевых действий, сохранению человеческих жизней и предотвращению разрушений.

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Дарья Нарыкова
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