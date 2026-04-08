Три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде при детонации дрона ранения получили двое мужчин. У одного — осколочные ранения руки, ноги и баротравма, у другого — осколочные ранения живота. Бригада скорой помощи доставляет их в городскую больницу №2. На месте атаки повреждено техническое помещение.

В городе Грайворон FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и плеча. После оказания помощи в Грайворонской ЦРБ пострадавшего также транспортируют в белгородскую больницу №2. Машина повреждена, также посечены ворота гаража.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Оперативные службы работают на местах происшествий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала года в результате украинских атак погибли 57 жителей региона, ещё 487 пострадали. По словам чиновника, обстановка в приграничье остаётся сложной: повреждено и разрушено более трёх тысяч домов и квартир, а также свыше тысячи автомобилей. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.