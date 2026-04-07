Беспилотники продолжают атаки на Белгородскую область — пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пять человек пострадали при атаках дронов в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Шебекино после детонации FPV-дрона ранения получили трое: мужчина — осколочные травмы грудной клетки и ног, ещё двое — баротравмы. Все госпитализированы. Также дрон ударил по частному дому — женщина получила осколочные ранения и была доставлена в больницу.

Пять человек пострадали при атаках дронов в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Ещё один пострадавший — водитель автомобиля в Краснояружском округе, получивший баротравму после атаки дрона.

Пять человек пострадали при атаках дронов в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждения зафиксированы в ряде населённых пунктов: выбиты окна, разрушены кровли и заборы, повреждены десятки автомобилей. В нескольких случаях произошли пожары — их оперативно ликвидировали спасатели.