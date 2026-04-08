Бастрыкин взял на контроль дело о пропаже Героя России в Кузбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о безвестном исчезновении Героя России Алексея Асылханова в Кемеровской области. Об этом сообщается в канале СК РФ в Max.

Следователи регионального управления уже провели осмотр места происшествия по месту жительства пропавшего. Допрашиваются свидетели, выполняются иные необходимые оперативные мероприятия для розыска мужчины.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Кузбассу Павлу Курочкину представить доклад о ходе уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход расследования контролируется в центральном аппарате ведомства.

Напомним, поиски 23-летнего Героя России Алексея Асылханова продолжаются в Юрге с 3 апреля. Мужчина покинул жилище днём 3 апреля и после этого перестал выходить на связь. Асылханов получил «Золотую Звезду» Героя России в декабре 2024 года — награду ему вручал лично Владимир Путин. За время участия в спецоперации военнослужащий ликвидировал 15 танков и 50 единиц бронетехники противника. Перед своим исчезновением он попал в объективы камер. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».