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Опубликовано 9 апреля, 04:05

Ночную атаку дронов ВСУ отразили в трёх районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область ночью 9 апреля. Российские системы противовоздушной обороны отразили налёт в трёх районах региона. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в трёх районах», — написал он в Telegram-канале.

Беспилотники ликвидировали в Милютинском, Миллеровском и Тарасовском районах. По данным властей, сообщения о жертвах среди мирного населения не поступали. Также нет данных о возможных разрушениях на земле. Подробности ночного налёте БПЛА ещё будут уточнять.

Дрон убил стоявшего на балконе мужчину в Краснодарском крае
Дрон убил стоявшего на балконе мужчину в Краснодарском крае

Этой же ночью ВСУ атаковали дронами Краснодарский край. В городе Славянск-на-Кубани обломки беспилотника проломили крышу частного дома. Кроме этого обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района. Повреждения оказались серьёзными.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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