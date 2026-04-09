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Опубликовано 9 апреля, 12:08

Шведский разведывательный самолёт засекли в направлении Выборга и Петербурга

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ranchorunner

Шведский разведывательный самолёт Gulfstream IV утром в четверг, 9 апреля, был замечен у границы России и Финляндии. Об этом стало известно из анализа данных отслеживания, пишет РИА «Новости».

Борт вылетел не с привычной базы, а из финского города Тампере. После этого он начал движение вдоль линии границы. Самолёт совершил три пролёта в направлении Выборга и Санкт-Петербурга. Затем маршрут был изменён — воздушное судно взяло курс на север.

По имеющейся информации, этот же борт ранее фиксировали у других чувствительных участков. В частности, он выполнял полёты возле Калининградской области и границы Белоруссии.

Самолёты США и Швеции ведут разведку у Калининградской области
Самолёты США и Швеции ведут разведку у Калининградской области

Активность подобных аппаратов регулярно отслеживается в приграничных районах. Так, 7 апреля сообщалось, что американский разведывательный самолёт Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован вблизи Калининградской области.

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Александра Вишнякова
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