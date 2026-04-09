«Дьявольски красивая» маньячка из Сеула написала покаянное письмо
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ h_svms
21-летняя жительница Сеула Ким Соёнг, обвиняемая в серии отравлений мужчин во время свиданий, написала покаянное письмо перед первым судебным заседанием. Об этом сообщает издание Financial News.
В послании девушка выразила сожаление о произошедшем, однако его точное содержание не раскрывается. При этом, по мнению адвокатов, она может продолжать настаивать на том, что отравления были случайными.
Ранее сообщалось, что с декабря 2025 по февраль 2026 года девушка отравила трёх мужчин смесью седативных препаратов — двое скончались, один выжил и обратился в полицию. После ареста Ким Соёнг неожиданно стала популярной в соцсетях — пользователи обсуждали её внешность и выражали сочувствие, несмотря на тяжесть предъявленных обвинений. По результатам теста, IQ девушки составляет 70–80 баллов — значительно ниже нормы.
