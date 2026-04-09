«Дьявольски красивая» маньячка из Сеула написала покаянное письмо

21-летняя жительница Сеула Ким Соёнг, обвиняемая в серии отравлений мужчин во время свиданий, написала покаянное письмо перед первым судебным заседанием. Об этом сообщает издание Financial News.

В послании девушка выразила сожаление о произошедшем, однако его точное содержание не раскрывается. При этом, по мнению адвокатов, она может продолжать настаивать на том, что отравления были случайными.