9 апреля, 10:11

Украина и Норвегия готовят теракты против судов РФ в северных морях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Киевский режим планирует совершить диверсии против российских судов в акватории Баренцева и Норвежского морей. Помощником для Украины в этом деле выступили военные специалисты военно-морских сил Норвегии, пишет ТАСС.

«Киевский преступный режим при содействии военных специалистов ВМС Норвегии готовит проведение террористических акций против российских судов, следующих морскими путями в Баренцевом и Норвежском морях из порта Мурманск и обратно», — говорится в сообщении.

Песков допустил причастность Киева к попытке диверсии на газопроводе в Сербии

Ранее появилась информация, что торговое судно с зерном, атакованное украинскими военными в водах Азовского моря, удалось доставить к берегу Краснодарского края. На его борту находилось примерно три тысячи тонн пшеницы. Судовладелец рассчитывает спасти груз, если это позволит техническое состояние корпуса — всё будет зависеть от результатов обследования. Дальнейшую судьбу корабля определят профильные морские ведомства, прокуратура и сам владелец.

Наталья Афонина
