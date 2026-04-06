Песков допустил причастность Киева к попытке диверсии на газопроводе в Сербии

Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с обнаружением взрывных устройств вблизи газопровода на территории Сербии. Пресс-секретарь президента допустил причастность Киева к этой диверсии.

Представитель Кремля напомнил, что критическая инфраструктура, включая «Турецкий» и «Голубой» потоки, неоднократно оказывалась под прицелом. По его словам, украинская сторона ранее уже имела отношение к подобным актам саботажа.

«Мы знаем, что различные участки инфраструктуры и Турецкого, и Голубого потоков неоднократно подвергались атакам киевского режима. До этого, как знаем, киевский режим имел прямое отношение к таким актам саботажа против критической инфраструктуры», — пояснил представитель Кремля.

В связи с этим Москва усиливает меры по обеспечению безопасности собственных энергетических объектов. Официальный представитель призвал партнёров также уделить пристальное внимание защите данных коммуникаций.

5 апреля 2026 года сербские военные и полиция с помощью служебных собак обнаружили два рюкзака со взрывчаткой недалеко от газопровода «Балканский поток» (часть «Турецкого потока») — всего в нескольких сотнях метров от трубы, по которой российский газ поступает в Сербию и транзитом в Венгрию. В рюкзаках находились две большие упаковки взрывчатки большой разрушительной силы с детонаторами. Президент Сербии Александр Вучич лично сообщил об этом премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, после чего Орбан созвал экстренное заседание совета обороны. В Сербии возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, на месте продолжается осмотр и расследование.