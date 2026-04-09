В РАН опасаются обострения мирового финансового кризиса из-за войны в Иране

Чем дольше конфликт между США и Ираном остаётся без окончательного урегулирования, тем острее может быть мировой финансовый кризис, уверен президент Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Александр Дынкин.

В противостояние вовлечено множество стран региона, включая монархии Персидского залива, которые ошибочно полагали, что американские базы на их территории гарантируют безопасность, а оказалось ровно наоборот. При этом перемирие стало лишь шагом навстречу здравому смыслу, эксперт не исключил срывов и возобновления боевых действий.

«Израиль может подливать масло в огонь. Переговоры будут тяжёлые, поскольку каждая сторона не может не заявить о победе», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».