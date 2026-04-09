Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 апреля, 10:22

В РАН опасаются обострения мирового финансового кризиса из-за войны в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Чем дольше конфликт между США и Ираном остаётся без окончательного урегулирования, тем острее может быть мировой финансовый кризис, уверен президент Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Александр Дынкин.

В противостояние вовлечено множество стран региона, включая монархии Персидского залива, которые ошибочно полагали, что американские базы на их территории гарантируют безопасность, а оказалось ровно наоборот. При этом перемирие стало лишь шагом навстречу здравому смыслу, эксперт не исключил срывов и возобновления боевых действий.

«Израиль может подливать масло в огонь. Переговоры будут тяжёлые, поскольку каждая сторона не может не заявить о победе», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Президент США провозгласил победу в войне, а также объявил о «продуктивной смене режима» в ИРИ. Однако Иран считает победителем себя. Тем не менее, американские и израильские силы продолжили наносить удары по Ирану. Позже Трамп заявил о сохранении сил США у границ ИРИ до выполнения сделки.

BannerImage
Борис Эльфанд
