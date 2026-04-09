Пригожин жив, уверен бывший народный губернатор Донбасса Губарев

Бывший «народный губернатор» Донбасса, один из лидеров Русской весны Павел Губарев усомнился в гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявив, что «смерти нет». Своё мнение он озвучил в интервью журналисту Юрию Дудю*.

Отвечая на вопрос о крушении самолёта Embraer-135 в 2023 году, на борту которого находились первые лица компании вместе с Пригожиным, Губарев с улыбкой заявил, что все живы. Он добавил, что у него есть основания для конспирологических теорий, и напомнил, что церемония прощания проходила в полузакрытом режиме.

Губарев считался одним из лидеров донбасского ополчения и был избран народным губернатором на митинге в Донецке, но в официальное правительство республики так и не вошёл. В 2023 году его задерживали у Мещанского суда Москвы во время вынесения приговора бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину).

В феврале Таганский суд столицы зарегистрировал административный протокол в отношении Павла Губарева. Его обвиняют по первой части статьи 20.3.3 КоАП РФ — публичная дискредитация применения Вооружённых сил Российской Федерации. Судом была назначена психолого-лингвистическая экспертиза.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.