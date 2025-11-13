Россия и США
13 ноября, 13:15

«Точно выжил»: Экс-боец «Вагнера» рассказал, где сейчас Пригожин

Экс-боец «Вагнера» Яга заявил, что Пригожин точно выжил в авиакатастрофе

Обложка © РИА Новости / Елена Копылова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин абсолютно точно выжил в той авиакатастрофе под Тверью в 2023 году. Об этом заявил бывший вагнеровец с позывным Яга в беседе с «Царьградом».

Солдат не испытывает никаких сомнений в том, что Пригожину удалось выжить и теперь он работает в Африке, представляя Россию.

«По моему мнению, Пригожин 100 процентов уцелел и занимается представлением Российской Федерации в Африке», — сказал Яга.

Что говорят экстрасенсы о главе "Вагнера" и как это связано с перестановками в Минобороны
Что говорят экстрасенсы о главе "Вагнера" и как это связано с перестановками в Минобороны

Вся эта история с авиакатастрофой оставляет огромный простор для домыслов и конспирологии. Ранее Life.ru в своём материале собрал всю информацию о крушении самолёта, в котором летел владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

