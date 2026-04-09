9 апреля, 11:10

Петербуржец написал множество радикальных постов и был услышан — его задержали

Mash на Мойке: Петербуржца задержали за призывы к убийству военных и чиновников

В Санкт-Петербурге задержан 41-летний местный житель из-за множественных постов с призывами к экстремистской деятельности. Он опубликовал более 100 сообщений с оправданием терроризма, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело по двум статьям: публичное оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности. Теперь мужчине грозит 12 лет лишения свободы.

ФСБ показала видео задержания экс-журналиста «Радио Свободная Европа»*

Ранее Life.ru писал о задержании ФСБ бывшего внештатника «Радио Свободная Европа»* по делу о госизмене. Он вступил в телеграм-канал, управляемый СБУ, и сливал туда информацию, не предназначенную для разглашения.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Наталья Афонина
