Петербуржец написал множество радикальных постов и был услышан — его задержали

В Санкт-Петербурге задержан 41-летний местный житель из-за множественных постов с призывами к экстремистской деятельности. Он опубликовал более 100 сообщений с оправданием терроризма, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Видео © Telegram-канал / Mash на Мойке

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело по двум статьям: публичное оправдание терроризма и призывы к экстремистской деятельности. Теперь мужчине грозит 12 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru писал о задержании ФСБ бывшего внештатника «Радио Свободная Европа»* по делу о госизмене. Он вступил в телеграм-канал, управляемый СБУ, и сливал туда информацию, не предназначенную для разглашения.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.