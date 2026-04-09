Экс-солист «На-На» Соколов раскрыл, почему не ходит на свидания с фанатками один на один

Экс-участник группы «На-На» Паша Соколов, которому в этом году исполнится 52 года, до сих пор не остаётся без внимания поклонниц. Фанатки пишут ему откровенные письма, дарят цветы на концертах, однако на личные встречи один на один артист принципиально не ходит. На свидания с поклонницами он соглашается только тогда, когда их много, это называется встречей фанатов.

Чувства человека, который любит кумира, подобны оголённому нерву — они очень ранимы и требуют уважительного и бережного обращения, отметил музыкант. Когда-то он и сам был преданным поклонником своей жены Виктории — ловил каждый её взгляд и мечтал о взаимности. Певец сравнил фанатскую любовь со сценой из комедии «Тупой и ещё тупее», где персонаж Джима Керри безумно радуется, услышав от девушки мечты, что у него есть шанс на взаимность — один из миллиона.

«Надежда умирает последней. Поэтому поклонники должны понимать, что есть надежды… Шанс всегда есть», — кокетливо заключил собеседник Пятого канала.

Ранее в Санкт-Петербурге поклонница рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимом Слава КПСС, покусала зрителей на его концерте в клубе А2. Когда её вывели на улицу — устроила разборки с охранниками.