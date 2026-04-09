Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 11:09

Bloomberg: Россия предложила странам Азии газ со скидкой до 40%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Россия предложила странам Азии закупать сжиженный природный газ с существенной скидкой — до 40% от рыночной цены. Поставки организуются через посредников — компании, зарегистрированные в России и Китае, сообщает Bloomberg.

Рост предложения связан с напряжённой ситуацией на Ближнем Востоке. После закрытия Ормузского пролива и атак на катарские мощности по производству СПГ мировые цены на газ резко выросли. В результате поставки из Катара практически остановились, и ряд стран, включая Индию и Бангладеш, были вынуждены искать альтернативные источники, зачастую по значительно более высокой стоимости.

Так, Бангладеш, ранее получавший около 60% газа из Катара, теперь закупает топливо на спотовом рынке по ценам, иногда превышающим прежние в два раза.

Запасов газа в Италии хватит лишь на месяц

Ранее Life.ru рассказывал, что с начала военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке цены на газ в странах Евросоюза выросли на 70%, а нефть подорожала на 60%. Таким образом, ЕС раскошелился на дополнительные 14 миллиардов во время закупок энергоресурсов.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar