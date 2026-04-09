9 апреля, 12:18

«Не надо меня жалеть»: Жена футболиста Фёдора Смолова рассказала о выкидыше

Фёдор Смолов и Карина Истомина. Обложка © Telegram / диалектический отказ

Жена российского футболиста Фёдора Смолова Карина Истомина сообщила, что пережила выкидыш. О своей второй беременности блогерша узнала месяц назад, рассказала она в Telegram-канале.

По словам Истоминой, они с мужем мечтают о большой семье и были рады пополнению. Однако обследование показало, что у неё биохимическая беременность — эмбрион перестаёт развиваться сразу после имплантации.

«Мне даже немного неловко об этом говорить. Есть ощущение, что ты какая-то не такая или что где-то сильно ошиблась. Повторюсь, жалеть меня не надо», — попросила модель.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис в своей книге «Чтобы не исчезнуть» призналась, что прервала беременность накануне чемпионата мира 2019 года. Выкидыш, по её словам, случился у французской фигуристки прямо во время выступления на льду.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Юрий Лысенко
