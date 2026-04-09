Лавров поговорил по телефону с главой МИД Ирана после перемирия с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провёл телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили актуальные события в ближневосточном регионе, а также ситуацию в мире в целом. Другие детали беседы не раскрываются.

До этого телефонные переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи состоялись пятого апреля. В ходе беседы российский министр выразил соболезнования иранскому коллеге в связи с гибелью одного из сотрудников АЭС «Бушер». А 8 апреля США и Иран объявили о двухнедельном перемирии.