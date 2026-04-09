«Привет, молочницы!» Полуголые уфимки прокатились на капоте авто и стали звёздами

Две девушки в откровенных нарядах прокатились на капоте движущегося автомобиля в Уфе и привлекли внимание не одиноких автомобилистов, а сотрудников Госавтоинспекции. Местные жители поделились кадрами необычного авто-развлечения.

Изначально личности участников опасного трюка не были установлены. Сотрудники начали розыск водителя и вскоре смогли найти всех трёх участников заезда. Госавтоинспекция остановила автомобиль «Мицубиси Лансер», который был замечен на кадрах. За рулём оказался 22-летний молодой человек. В отношении него были составлены административные протоколы по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности) и части 1 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).

Двух девушек-пассажирок — 18 и 20 лет — также привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или пассажиром).

А в Киселёвске (Кемеровская область) инспекторам ГИБДД пришлось стрелять, чтобы остановить лихача на авто без номеров. Водитель игнорировал требования, превышал скорость и создавал опасные ситуации. После предупредительного выстрела полицейский выстрелил по колёсам. Автомобиль остановился, но мужчина заблокировал двери.