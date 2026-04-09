Крымчанин с двойным гражданством отправится в тюрьму на 17 лет за госизмену

Суд в Краснодаре признал виновным уроженца Крыма с двойным гражданством по делу о государственной измене и назначил ему 17 лет лишения свободы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

По версии следствия, мужчина собирал и передавал информацию украинской разведке. Для этого он использовал специальное оборудование, с помощью которого фиксировал служебные переговоры.

«Используя специальное оборудование, он собирал и передавал представителю разведки Украины аудиозаписи радиообмена сотрудников спецслужб, а также сотрудников охраны стратегического предприятия, находящегося на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Речь идёт о данных, связанных с работой российских силовых структур и объекта, имеющего стратегическое значение на территории региона. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

