9 апреля, 13:10

Крымчанин с двойным гражданством отправится в тюрьму на 17 лет за госизмену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Суд в Краснодаре признал виновным уроженца Крыма с двойным гражданством по делу о государственной измене и назначил ему 17 лет лишения свободы. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

По версии следствия, мужчина собирал и передавал информацию украинской разведке. Для этого он использовал специальное оборудование, с помощью которого фиксировал служебные переговоры.

«Используя специальное оборудование, он собирал и передавал представителю разведки Украины аудиозаписи радиообмена сотрудников спецслужб, а также сотрудников охраны стратегического предприятия, находящегося на территории Краснодарского края», говорится в сообщении.

Речь идёт о данных, связанных с работой российских силовых структур и объекта, имеющего стратегическое значение на территории региона. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

ФСБ показала видео задержания экс-журналиста «Радио Свободная Европа»*
ФСБ показала видео задержания экс-журналиста «Радио Свободная Европа»*

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта в Москве, к которому, по данным ведомства, были причастны украинские спецслужбы. Предполагаемой целью назывался высокопоставленный представитель правоохранительных органов. Взрывное устройство обнаружили на парковке у бизнес-центра — оно было спрятано в багажном отсеке электроскутера.

Владимир Озеров
