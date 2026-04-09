Леопард Лео с трагической историей живописно покрасовался на камеру в Приморье

В Приморском крае в объектив фотоловушки, установленной известным фотографом Игорем Метельским, попал дальневосточный леопард Leo 260M — тот самый, которого несколько лет назад спасли истощённым котёнком. На снимках самец запечатлён на фоне живописного моря, выглядит он упитанным и энергичным.

Леопард Leo потягивается на фоне моря и получает удовольствие от жизни. Видео © Telegram / Igor Metelskiy

У этого хищника есть история: Leo 260M — первый в мире представитель своего подвида, который после длительной реабилитации успешно вернулся в естественную среду обитания. Летом 2022 года обессиленного детёныша без матери нашли неподалёку от границ заповедника «Земля леопарда». А весной следующего года, когда зверь окреп, его выпустили на волю.

Кадры, сделанные в национальном парке, подтверждают: леопард в прекрасной форме. Редкий хищник освоился и чувствует себя хозяином на своей территории. Учёные продолжают следить за его судьбой.

Ранее пресс-служба парка «Земля леопарда» опубликовала редкие кадры, запечатлевшие дальневосточного хищника в минуты отдыха. На видео видно, как пятнистый зверь с полуоткрытой пастью поднимается на вершину сопки — к своему привычному лежбищу, откуда открывается обзор на все его охотничьи угодья.