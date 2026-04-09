Судьёй конкурса красоты на Урале стал боксёр, избивший жену до полусмерти

Основатель лиги кулачных боёв Сергей Евтеев стал членом жюри конкурса красоты «Мисс и миссис Пермский край», несмотря на то что имеет судимость за жестокое избиение собственной жены. Информацией делится телеграм-канал Baza.

Сергей Евтеев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/vuf_volgo_ural_fight

Евтеев известен как создатель лиги «Волго-Урал Fight», а также он владеет одним из уральских ЧОП. Мужчина в 2025 году был судим за насилие над супругой Ксенией Кин и угрозы убийством. Пара уже официально развелась. Трагедия произошла во время отдыха в Индии, Евтеев приревновал возлюбленную и устроил ей разборки в гостиничном номере. Он повалил женщину на кровать и начал методично наносить удары кулаком по голове, говоря, что убьёт её.

Уже в России Ксения написала на него жалобу. Суд приговорил Евтеева к 1,5 годам ограничения свободы и обязал выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшей. Ксения ранее была участницей конкурсов красоты, она выигрывала Top Best Russia и титул «Королевы года». Сейчас женщина прекратила всякие контакты с экс-мужем и работает помощником депутата в Заксобрании Пермского края. Евтеев удалил свои страницы в соцсетях, когда всплыла информация о его судимости.

