9 апреля, 14:15

«Боимся выйти в коридор»: В Тобольске соседи травят 15-летнего инвалида и его мать

Обложка © GigaChat / Life.ru

В Тобольске 42-летняя Альбина Нагипова вместе с 15-летним сыном-инвалидом (ребёнок родился без кисти одной руки) подвергается травле со стороны соседей по общежитию, рассказала URA.ru сама женщина. По её словам, с осени 2025 года семье угрожают расправой, высмеивают физический дефект ребёнка.

Конфликт перешёл в горячую фазу в январе 2026-го. Дошло до того, что оппоненты собирают подписи за выселение семьи и обсуждают вызов психиатрической бригады, чтобы выставить Альбину недееспособной. Женщина настаивает, что является хорошей матерью, на учёте у психотерапевта не стоит, а из-за ночных дебошей сын перестал спать и боится выходить в коридор. В октябре прошлого года соседи хватали её за одежду, но полиция не нашла состава преступления.

«Я подала уже более 15 обращений в правоохранительные органы, но пока всё, что я получаю — это пачки отказов в возбуждении уголовных дел, в то время как жизнь моего сына превратилась в нескончаемый стресс», — пожаловалась Нагипова.

Однако её соседка Марина считает саму Альбину инициатором конфликта, якобы та сама выжила всех из общежития, а теперь наговаривает на окружающих. По её словам, никто ребёнка не травит и психиатрическую помощь вызывать не собирается.

К слову, если ребёнок замкнулся, появились синяки, а утром снова «болит живот», возможно, вашего школьника травят, а он молчит из страха. Life.ru выяснил пять признаков, что наследник в опасности.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Борис Эльфанд
