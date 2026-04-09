«Всё легально»: МВД Молдавии оправдалось за пропуск экстремиста Капустина* на территорию республики
Боевик Денис Капустин*. Обложка © Wikipedia
Глава МВД Молдавии Даниела Мисаил-Никитин заявила, что боевик Денис Капустин* въехал в страну и покинул её легально. По словам министра, он пересёк границу на основании действующих документов. Заявление прозвучало после скандала вокруг интервью Юрия Дудя** с Капустиным* которое записали в Кишинёве. Съёмка, как сообщали молдавские СМИ, прошла в центре Mediacor на территории Государственного университета Молдовы.
После выхода выпуска Минобразования республики запросило объяснения и начало проверку. Ведомство хочет выяснить, как площадку предоставили для записи и соблюдались ли при этом внутренние правила.
Само интервью вышло 2 апреля на YouTube-канале Дудя** и длилось почти рекордных пять часов. В нём командир запрещённого Русского добровольческого корпуса*** отвечал на вопросы о правых взглядах, создании своей организации и рейдах на территорию России.
На территории нашей страны боевик Капустин* находится в розыске и заочно приговорён к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года.
Молдавские власти объясняют ситуацию тем, что формальных препятствий для въезда у него не было. При этом основное разбирательство в стране идёт уже не вокруг пересечения границы, а вокруг самой съёмки и того, кто согласовал использование университетской площадки.
А анее бойцы, участвующие в специальной военной операции, выступили с требованием признать журналиста Юрия Дудя** экстремистом после его интервью с Денисом Капустиным*. Они назвали публикацию «подлым поступком» и выразили недовольство тем, что журналист, покинувший страну, предоставил слово террористу, который с гордостью делился своими преступлениями.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.
* * Признан Минюстом РФ иностранными агентами.
*** Террористическая организация, запрещённая на территории России.