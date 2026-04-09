89-летний мужчина укусил незнакомку в парке и умер через полтора часа

В японском городе Каваниси 89-летний мужчина умер после задержания за нападение на женщину. Как пишет Japan Today, пенсионер укусил 49-летнюю посетительницу природного парка за руку во время ссоры на фоне любования цветущей сакурой.

Мужчину арестовали, но идти к патрульной машине он отказался и сел на землю. Из-за гористой местности полицейские перенесли его на носилках около 200 метров. В пути состояние задержанного резко ухудшилось: он побледнел и начал терять сознание. Наручники с него сняли и срочно госпитализировали. Однако примерно через полтора часа врачи констатировали смерть. Причину установит вскрытие.

Ранее в Берлине произошла трагедия из-за сильного ветра: цветочное кашпо, сорвавшееся с балкона жилого дома, упало на голову мужчине. От полученных травм он скончался. Полиция проводит расследование, однако основной версией случившегося является несчастный случай. По данным правоохранителей, горшок сорвало порывом ветра.