Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 14:42

89-летний мужчина укусил незнакомку в парке и умер через полтора часа

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В японском городе Каваниси 89-летний мужчина умер после задержания за нападение на женщину. Как пишет Japan Today, пенсионер укусил 49-летнюю посетительницу природного парка за руку во время ссоры на фоне любования цветущей сакурой.

Мужчину арестовали, но идти к патрульной машине он отказался и сел на землю. Из-за гористой местности полицейские перенесли его на носилках около 200 метров. В пути состояние задержанного резко ухудшилось: он побледнел и начал терять сознание. Наручники с него сняли и срочно госпитализировали. Однако примерно через полтора часа врачи констатировали смерть. Причину установит вскрытие.

Ранее в Берлине произошла трагедия из-за сильного ветра: цветочное кашпо, сорвавшееся с балкона жилого дома, упало на голову мужчине. От полученных травм он скончался. Полиция проводит расследование, однако основной версией случившегося является несчастный случай. По данным правоохранителей, горшок сорвало порывом ветра.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Япония
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar