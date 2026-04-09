Прибыль продюсерской компании Николая Расторгуева упала в 58 раз

Прибыль «Продюсерской Компании Николая Расторгуева» за последний год сократилась практически в три раза. Фирма принадлежит вокалисту группы «Любэ» и была создана девять лет назад, выяснили наши коллеги из Super .

В прошлом году компания Расторгуева смогла заработать всего лишь 3,3 миллиона рублей, что на 68% меньше показателей за 2024 год, когда прибыль достигала порядка 10 миллионов. В целом доходность упала в 58 раз: с 15 миллионов до 256 тысяч рублей. Согласно уставным документам организация занимается производством видео и ведёт деятельность в сфере рекламы и развлечений. Расторгуев владеет 76% бизнеса, ещё 24% отписаны на его сына. Кроме того, певец зарегистрирован как ИП и выступает учредителем ООО «РДВ» и ООО «Радио Весна».