Николай Расторгуев назвал свои самые любимые места для отдыха в России

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев признался, что во время отпуска старается выбирать направления, позволяющие лучше узнать отдалённые уголки страны. В интервью артист рассказал, что особенно любит бывать на Алтае и Дальнем Востоке.

«Многие едут в отпуск за пределы России, забывая, какие у нас есть чудесные места. Например, можно посмотреть хоть раз в жизни на цветение маральника», — поделился певец с Общественной Службой Новостей.

Он также отметил, что сейчас всё чаще путешествует по Московской области. Самым любимым местом в регионе музыкант назвал Клязьминское водохранилище с его красивой набережной. По словам Расторгуева, даже в селе Троицкое в Мытищах можно наслаждаться прекрасными пейзажами, особенно поздней весной и в начале осени.

Певец уточнил, что неоднократно бывал и на зарубежных курортах, однако они не произвели на него положительного впечатления.

Ранее Николай Расторгуев обращал внимание на необычную судьбу некоторых отечественных композиций: не становясь хитами на родине, они порой обретали вторую жизнь за границей. В качестве примера музыкант приводил песню «Ты неси меня река», мелодические обороты которой, по мнению критиков, угадываются в треке Бейонсе «Be Alive». Американская певица записала эту композицию в 2021 году для фильма «Король Ричард», а позже исполнила её на церемонии вручения «Оскара». Сам Расторгуев отнёсся к ситуации без излишней драматизации.