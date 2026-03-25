25 марта, 07:29

«Монах с дубиной гнался за мной»: Сябитова раскрыла, почему отказалась от зарубежного отдыха

Телеведущая Сябитова рассказала, как едва избежала побоев и тюрьмы в Таиланде

Обложка © VK / Роза Сябитова

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что предпочитает проводить отпуск исключительно на родине. Причиной такого выбора стали курьёзные и опасные ситуации, в которые она попадала во время зарубежных поездок.

По словам Сябитовой, самый запоминающийся инцидент произошёл в Таиланде, где она едва не оказалась за решёткой.

«Я зашла в местный храм и не заметила, что сзади у меня оголилась спина и были видны шорты. На меня набросился монах с дубиной и начал гнаться. Мне повезло, что он меня не догнал. Одним словом, он меня хотел обвинить в том, что я осквернила святое место», — рассказала телеведущая Общественной Службе Новостей.

Она добавила, что перед поездкой за границу необходимо тщательно изучать местные законы и обычаи. Однако сама Сябитова после этого случая решила для себя, что отдыхать будет только в России. Куда именно отправится в ближайший отпуск, она пока не определила — мешает плотный съёмочный график.

Ранее Роза Сябитова выразила мнение, что актёр Егор Бероев ещё может вернуться к бывшей супруге Ксении Алфёровой, несмотря на его нынешние отношения с молодой балериной Анной Панкратовой. Она считает, что мужчины, уходящие к юным избранницам, нередко возвращаются к прежним жёнам, поскольку их связывает общая история, нажитое имущество и дети.

BannerImage
Юрий Лысенко
