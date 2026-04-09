Указание ИНН при платежах через СБП станет обязательным с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Системе быстрых платежей (СБП) вводится обязательное требование указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при совершении переводов и платежей. Об этом сообщил Никита Юрков, руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК на форуме «Антифродум», его слова приводит РИА «Новости».

Как следует из презентации, ИНН потребуется указывать при переводах между физическими лицами, а также между юридическими и физическими лицами. Данная мера направлена на борьбу с дропперством. По словам Юркова, ИНН является практически неизменяемым реквизитом, что позволит более эффективно проверять риски и усложнит обход ранее введённых ограничений для мошенников.

А ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с «ошибочными» переводами. Злоумышленники переводят гражданам деньги от имени незнакомых лиц, после чего связываются с получателем и под различными предлогами (срочность, ошибка, последние средства) просят вернуть средства, но уже на другие реквизиты.