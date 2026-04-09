Актёр Магомед Муртазаалиев покаялся перед покойным Масляковым

Актёр и комик Магомед Муртазаалиев извинился за ранее сделанные заявления о коррупции в КВН. Об этом он рассказал в интервью Алёне Жигаловой. Речь идёт о скандале, который возник после его подкаста с Магомедом Исмаиловым. Тогда артист высказался о финансовых расходах в игре, что вызвало резонанс. По словам Муртазаалиева, в тот период он неверно оценивал ситуацию.

«Будучи молодым, я давал неправильные определения этим расходам», — признал он.

После выхода подкаста с ним связался капитан команды Абсалутдин Гамзатов. Он объяснил, что средства тратились на работу специалистов — авторов, хореографов, вокалистов и других участников процесса. Комик подчеркнул, что речь не шла о взятках. Он признал свою ошибку и заявил, что поспешил с выводами.

«Мне искренне хочется принести извинения перед покойным Александром Васильевичем Масляковым и его семьёй», — отметил Муртазаалиев.

