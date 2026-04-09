Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 16:28

Актёр Магомед Муртазаалиев покаялся перед покойным Масляковым

Обложка © ТАСС / Александр Щербак, Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Александр Щербак, Владимир Гердо

Актёр и комик Магомед Муртазаалиев извинился за ранее сделанные заявления о коррупции в КВН. Об этом он рассказал в интервью Алёне Жигаловой. Речь идёт о скандале, который возник после его подкаста с Магомедом Исмаиловым. Тогда артист высказался о финансовых расходах в игре, что вызвало резонанс. По словам Муртазаалиева, в тот период он неверно оценивал ситуацию.

«Будучи молодым, я давал неправильные определения этим расходам», — признал он.

После выхода подкаста с ним связался капитан команды Абсалутдин Гамзатов. Он объяснил, что средства тратились на работу специалистов — авторов, хореографов, вокалистов и других участников процесса. Комик подчеркнул, что речь не шла о взятках. Он признал свою ошибку и заявил, что поспешил с выводами.

«Мне искренне хочется принести извинения перед покойным Александром Васильевичем Масляковым и его семьёй», — отметил Муртазаалиев.

Участница КВН Ирина Асалиева рассказала о борьбе с раком и ремиссии

Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 44 лет скончался актёр и участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос. Из-за продолжительного недуга артист в 29 лет начал лишаться слуха и зрения.

Александра Мышляева
  • Новости
  • квн
  • Александр Масляков
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar