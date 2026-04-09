Путин подписал закон о передаче кассаций на решения мировых судей в регионы

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, согласно которым рассмотрение кассационных жалоб на решения мировых судей передаётся в президиумы высших судов регионов. Изменения внесены в Гражданский и Уголовно-процессуальный кодексы, КоАП и другие нормативные акты.

Для решений мировых судов по гражданским и административным делам в президиумах региональных судов возвращается выборочная кассация. Кассации по делам об административных нарушениях теперь будут рассматривать председатели высших региональных судов, их заместители либо уполномоченные судьи.

Верховный суд РФ, выступивший автором инициативы, подчеркнул, что нововведения повысят доступность правосудия для граждан. Люди смогут лично участвовать в заседаниях кассационной инстанции в своём регионе, что сократит судебные издержки. При этом сохраняется возможность дальнейшего обжалования непосредственно в Верховном суде. Закон вступает в силу через 30 дней после публикации, за исключением отдельных положений.

Ранее Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. Соответствующие изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 УК РФ. Какие именно санкции грозят нарушителям, в тексте закона будет уточнено дополнительно.