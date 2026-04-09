Баканов: Россия полностью обеспечивает себя геостационарной связью

Россия способна обеспечить себя геостационарной связью в полном объёме. В этом заверил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, выступая во время первого Российского космического форума.

«Россия в настоящее время полностью обеспечивает себя геостационарной связью», — подчеркнул он и напомнил, что прилагаются усилия для формирования полной группы спутников на геостационарной орбите, чтобы поддерживать телекоммуникацию.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Баканов намерен летом встретиться с директором NASA Джаредом Айзекманом для обсуждения перспектив взаимодействия госагентств. По его словам, в американском ведомстве знают, что Россия является «надёжным, порядочным и честным партнёром». И в случае каких-либо возникающих проблем, стороны готовы помочь друг другу, несмотря на политику.