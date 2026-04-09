Решение о запуске ракеты «Союз-5» примут после космического форума

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что решение о запуске ракеты «Союз-5» с космодрома Байконур будет принято после завершения космического форума. Об этом он сказал на пленарном заседании форума. Ракета уже находится на стартовой позиции и готова к пуску.

«Союз-5» выведена на стартовый стол. После завершения форума как раз мы полетим для принятия решения о пуске», — сообщил руководитель госкорпорации.

Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» сообщил, что строительство Российской орбитальной станции ведётся из-за непредсказуемой мировой обстановки и недружественного поведения западных партнёров. По словам, мир «бурлит», многие партнёры повели себя непредсказуемо, и России приходится создавать свою станцию.