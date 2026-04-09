9 апреля, 17:36

Путин поручил доработать механизм возмещения ущерба жертвам мошенников

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко заявил о необходимости доработки механизма возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от мошеннических действий.

«Надо доработать это, конечно», — сказал глава государства.

Какие именно изменения потребуются в существующей системе, пока не уточняется. Президент дал поручение профильным ведомствам продолжить работу в этом направлении.

Путин приказал активней возмещать потерпевшим ущерб от мошенников

Ранее сообщалось, что россиянам начали массово рассылать фишинговые открытки и вирусные файлы под видом пасхальных, предупредили в платформе «Мошеловка». Злоумышленники маскируют вредоносные ссылки под конкурсы, пожертвования, покупку куличей, а также имитируют трансляции из Храма Христа Спасителя. Специалисты советуют не переходить по ссылкам от неизвестных и даже от знакомых — их аккаунты могут быть взломаны. Пользоваться следует только официальными каналами.

Анастасия Никонорова
