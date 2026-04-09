Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 18:15

Три приграничных региона получат 13,7 млрд на восстановление после атак ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Белгородская, Брянская и Курская области в 2026 году получат 13,7 миллиарда рублей на ликвидацию последствий обстрелов. Об этом сообщили в Минстрое РФ.

Выделение средств осуществляется системно с учётом запросов регионов и текущей ситуации, отметили в министерстве. Вопросы о дополнительном финансировании прорабатываются в оперативном порядке.

С 2023 года Белгородской области уже выделено более 30 млрд рублей. Эти деньги пошли на обеспечение жильём свыше 5 тысяч семей и на капремонт жилья ещё порядка 5 тысяч семей. Средства для обеспечения квартирами ещё 272 семей уже перечислены региону. Кроме того, прорабатывается вопрос о дополнительных выплатах на наём жилья для тех, чьи дома были разрушены.

Ранее Life.ru показывал видео последствий удара ВСУ по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области: фасад здания серьёзно разрушен, внутри выбиты стекла, перевернуты парты и стулья, стены раскурочены. Под обстрел также попала карета скорой помощи, прибывшая спасать детей.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минстрой РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Белгородская область
  • Брянская область
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar