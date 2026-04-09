Три приграничных региона получат 13,7 млрд на восстановление после атак ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Белгородская, Брянская и Курская области в 2026 году получат 13,7 миллиарда рублей на ликвидацию последствий обстрелов. Об этом сообщили в Минстрое РФ.
Выделение средств осуществляется системно с учётом запросов регионов и текущей ситуации, отметили в министерстве. Вопросы о дополнительном финансировании прорабатываются в оперативном порядке.
С 2023 года Белгородской области уже выделено более 30 млрд рублей. Эти деньги пошли на обеспечение жильём свыше 5 тысяч семей и на капремонт жилья ещё порядка 5 тысяч семей. Средства для обеспечения квартирами ещё 272 семей уже перечислены региону. Кроме того, прорабатывается вопрос о дополнительных выплатах на наём жилья для тех, чьи дома были разрушены.
