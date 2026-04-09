Семь человек ранены при атаке дронов на Белгородскую область
Обложка © ChatGPT
В Шебекинском округе Белгородской области при атаках беспилотников пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на автодороге Белгород — Шебекино дрон атаковал участок, где находились люди. В результате ранения получили две женщины и четверо бойцов подразделения «Орлан».
«У двух женщин минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов — баротравмы», — уточнил глава региона. Пострадавшим оказывают помощь медики Шебекинской ЦРБ, также повреждены два автомобиля.
Ещё один FPV-дрон ударил по административному зданию на территории предприятия в городе. В результате ранения получил мужчина.
«В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра», — отметил Гладков. После оказания помощи он отказался от госпитализации.
Здание загорелось, однако пожар оперативно ликвидировали. Также повреждён легковой автомобиль.
Ранее взорвавшийся дрон ранил мужчину в Белгородской области. Раненый получил осколочные ранения лица и кисти с баротравмой и самостоятельно доехал до районной больницы.
