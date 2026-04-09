Семь человек ранены при атаке дронов на Белгородскую область

В Шебекинском округе Белгородской области при атаках беспилотников пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на автодороге Белгород — Шебекино дрон атаковал участок, где находились люди. В результате ранения получили две женщины и четверо бойцов подразделения «Орлан».

«У двух женщин минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов — баротравмы», — уточнил глава региона. Пострадавшим оказывают помощь медики Шебекинской ЦРБ, также повреждены два автомобиля.

Ещё один FPV-дрон ударил по административному зданию на территории предприятия в городе. В результате ранения получил мужчина.

«В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра», — отметил Гладков. После оказания помощи он отказался от госпитализации.

Здание загорелось, однако пожар оперативно ликвидировали. Также повреждён легковой автомобиль.