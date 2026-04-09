9 апреля, 10:59

Семь человек ранены при атаке дронов на Белгородскую область

Обложка © ChatGPT

В Шебекинском округе Белгородской области при атаках беспилотников пострадали семь человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на автодороге Белгород — Шебекино дрон атаковал участок, где находились люди. В результате ранения получили две женщины и четверо бойцов подразделения «Орлан».

«У двух женщин минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов — баротравмы», — уточнил глава региона. Пострадавшим оказывают помощь медики Шебекинской ЦРБ, также повреждены два автомобиля.

Ещё один FPV-дрон ударил по административному зданию на территории предприятия в городе. В результате ранения получил мужчина.

«В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра», — отметил Гладков. После оказания помощи он отказался от госпитализации.

Здание загорелось, однако пожар оперативно ликвидировали. Также повреждён легковой автомобиль.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 БПЛА за восемь часов
Ранее взорвавшийся дрон ранил мужчину в Белгородской области. Раненый получил осколочные ранения лица и кисти с баротравмой и самостоятельно доехал до районной больницы.

Александра Мышляева
