Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 18:26

Рютте: Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Североатлантический альянс не рассматривает возможность вступления Украины в ближайшей перспективе. Договорённостей по этому вопросу не будет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он выступил в вашингтонском Институте фонда президента Рональда Рейгана.

«Членство в НАТО пока не стоит на повестке», отметил политик, говоря об Украине.

Рютте добавил, что ключевым фактором для урегулирования украинского конфликта остаются гарантии безопасности для Киева. Генсек альянса не думает, что страны смогут коллективно решить вопрос о членстве Украины в НАТО в краткосрочной перспективе.

Рютте и ранее заявлял, что ряд стран НАТО выступает против вступления Украины в альянс. При этом он не исключал, что это может произойти в будущем.

Военное командование НАТО впервые с февраля 2022 года посетило Украину

Ранее бывший спецпосланник Дональда Трампа генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог призвал США создать новый альянс вместо НАТО и включить туда Украину, Японию, Австралию, Польшу и Германию. По его словам, Киев доказал свою эффективность как надёжный партнёр.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Марк Рютте
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar