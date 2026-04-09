Рютте: Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается

Североатлантический альянс не рассматривает возможность вступления Украины в ближайшей перспективе. Договорённостей по этому вопросу не будет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он выступил в вашингтонском Институте фонда президента Рональда Рейгана.

«Членство в НАТО пока не стоит на повестке», — отметил политик, говоря об Украине.

Рютте добавил, что ключевым фактором для урегулирования украинского конфликта остаются гарантии безопасности для Киева. Генсек альянса не думает, что страны смогут коллективно решить вопрос о членстве Украины в НАТО в краткосрочной перспективе.

Рютте и ранее заявлял, что ряд стран НАТО выступает против вступления Украины в альянс. При этом он не исключал, что это может произойти в будущем.

Ранее бывший спецпосланник Дональда Трампа генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог призвал США создать новый альянс вместо НАТО и включить туда Украину, Японию, Австралию, Польшу и Германию. По его словам, Киев доказал свою эффективность как надёжный партнёр.